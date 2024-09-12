اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، مساء اليوم الأربعاء، على طفل من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد إبراهيم حمامرة (17 عاما)، أثناء عودته من مكان عمله في مغسلة للمركبات، واقتادته إلى منطقة عقبة حسنة، المدخل الرئيس للريف الغربي.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطفل حمامرة بالضرب المبرح، إضافة إلى إطفاء أعقاب السجائر في جسده، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح وحروق في أنحاء من جسده، قبل أن يتم الإفراج عنه، حيث جرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.