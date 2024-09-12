 الخزانة الفيتنامية تشتري العملات الأجنبية مع تراجع الدولار أمام العملة المحلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخزانة الفيتنامية تشتري العملات الأجنبية مع تراجع الدولار أمام العملة المحلية

هانوي - د ب أ
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 9:37 ص | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 9:37 ص

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن الخزانة العامة في فيتنام تعتزم شراء ما يعادل 100 مليون دولار من العملات الأجنبية من البنوك التجارية بعد تراجع الدولار أمام الدونج الفيتنامي في السوق المحلية.

ونقل موقع نهيب سونج الإخباري عن معلومات من الخزانة الفيتنامية القول إنه من المتوقع قيام الخزانة بتنفيذ الصفقة يوم 16 سبتمبر، مشيرا إلى أن الخزانة عرضت في الأسبوع الماضي شراء عملات أجنبية بما يعادل 150 مليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بحلول الساعة 11 و31 دقيقة صباحا بتوقيت فيتنام تراجع الدولار بنسبة 12ر0% إلى 553ر24 دونج لكل دولار وهو أقل مستوى له منذ فبراير الماضي.


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