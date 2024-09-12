اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت اجتماعا اليوم الخميس في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ معدل التضخم في مختلف دول منطقة اليورو.

ومن المقرر إعلان قرار المجلس الساعة الثانية و15 دقيقة ظهرا (1215 بتوقيت جرينتش).

يبلغ سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو 75ر3% في حين من المتوقع خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، في حين يبلغ سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي والذي تقترض به البنوك من البنك المركزي 25ر4% ويمكن أن تنخفض بشدة.

يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 2ر2% سنويا، وهو أقل مستوى له منذ 2021، لكن البنوك المركزية حذرت من أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة مازال عند مستوى 8ر2% سنويا، في حين أن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي 2% فقط.

ومن الممكن أن يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى تحريك الاقتصاد الأوروبي، في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا، لتحقيق النمو الاقتصادي

ورغم ذلك فإنه بعد سنوات من التضخم المرتفع، فإن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق من عودة التضخم للارتفاع في حال خفض معدلات الفائدة بوتيرة بالغة السرعة.

في الوقت نفسه من المقرر أن يقدم البنك توقعاته الجديدة بشأن التضخم والنمو الاقتصادي وهو ما يمكن أن يعطي مؤشرات إضافية حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.