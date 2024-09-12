مديرية الصحة بالمنوفية تعقد اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

عقد الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية؛ لمتابعة اشتراطات الحماية المدنية وتوفير بيئة آمنة ضد خطر الحريق وضمان سلامة المصاعد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وقال وكيل الوزارة، في بيان له اليوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تأمين بيئة العمل وتنفيذ معايير واشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب مراجعة ما تم إنجازه بناءً على توصيات الاجتماعات السابقة، وذلك وفقاً للقانون 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد سلامة مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة ابتسام سعيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وعدد من ممثلي الإدارات المختلفة بالمديرية، بحضور الدكتورة ولاء النعماني مقررة لجنة السلامة والصحة المهنية.