رئيس وزراء اليونان ينتقد ألمانيا بسبب القيود الجديدة على الحدود

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انتقد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس قرار الحكومة الألمانية بإعادة فرض ضوابط حدودية أوسع نطاقا.

وقال ميتسوتاكيس في برنامج "توك راديو" الإخباري إنه لا يمكن أن يكون الرد على الهجرة غير الشرعية "إلغاء (منطقة شينجن) من جانب واحد".

وتتيح منطقة شينجن لحوالي 420 مليون شخص من 29 دولة أوروبية السفر بحرية دون مواجهة ضوابط حدودية.

ورغم ذلك، أصدرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تعليمات بإجراء تفتيش على جميع حدود البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل.

وذكر ميتسوتاكيس أن اليونان تفي بالتزاماتها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها حدود خارجية.

كما رفض رئيس الوزراء أيضا المزاعم بأن أثينا تستخدم عمليات صد غير شرعية لمنع المهاجرين عن الوصول إلى البلاد عبر تركيا.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن "خفر السواحل اليوناني أنقذ آلاف الأشخاص، ومن المهين أن يتم نشر نظريات مؤامرة (عن البلاد)".

ولم توضح الحكومة اليونانية حتى الآن كيف ستتصرف حال طلبت السلطات الألمانية إعادة المزيد من المهاجرين الذين نالوا حق اللجوء في اليونان.