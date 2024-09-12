 السعودية وكوريا الجنوبية تتفقان على توسيع مجالات التعاون الدفاعي - بوابة الشروق
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السعودية وكوريا الجنوبية تتفقان على توسيع مجالات التعاون الدفاعي

وكالات
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 10:21 ص

التقى وزير الدفاع الكوري جنوبي كيم يونج-هيون، بمساعد وزير الدفاع السعودي للشئون التنفيذية خالد بن حسين البياري، اليوم الخميس، في فندق لوتيه في سيئول.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، يجري خالد زيارة إلى كوريا الجنوبية لحضور حوار سيئول الدفاعي (SDD).

وقال كيم، إن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط، وهي شريك اقتصادي وأمني رئيسي، واقترح تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

واتفق الجانبان على توسيع التعاون الدفاعي في مختلف المجالات، مثل التعليم والتدريب العسكريين، وتبادل المعلومات.

كما اتفقا أيضا على توسيع التعاون في صناعة الدفاع فيما يتعلق بالمجالات البرية والبحرية والجوية، استنادا إلى مذكرة التفاهم للتعاون متوسط وطويل الأجل في صناعة الدفاع، التي وقع عليها البلدان في فبراير.


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