مجلس القضاء الأعلى في العراق يفتح تحقيقا حول التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس هيئة النزاهة

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بخصوص تسجيلات صوتية منسوبة إلى القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة بالوكالة.



وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له، إن "رئيس الإدعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة لحيدر حنون إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، والتي تتضمن جرائم تقاضي رشاوى".



ونفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، مقاطع صوتية نسبت لرئيسها القاضي حيدر حنون.

وقالت الهيئة في بيان إنه "بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي تدحض الهيئة فيه تلك الفرى والأكاذيب والأراجيف، فإنها تحذر في الوقت نفسه من أن محاسبة أولئك المرجفين ستكون عسيرةً حال التعرُّف على المواقع التي روَّجت ذلك ومن يقف خلفها، وبيننا وبينهم ميزان العدالة وحكم القانون".

وأكدت الهيئة "عقد مؤتمرٍ صحفيٍّ في مقرها غداً الخميس في الساعة الثالثة عصراً، وذلك بعد انتهاء فعاليات المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛ من أجل بيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف، وإطلاع الجمهور على الحقائق التي لا يحجبها غربال الفاسدين".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء 11 أيلول (سبتمبر) 2024، فتح تحقيق بخصوص تسجيلات صوتية منسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة القاضي حيدر حنون.