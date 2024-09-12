 أمريكا تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة العليا في فنزويلا ومسئولي الانتخابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة العليا في فنزويلا ومسئولي الانتخابات

د ب أ
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 7:01 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 7:01 م

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، فرض عقوبات على 16 من المسؤولين في فنزويلا ممن لهم علاقة بالرئيس نيكولاس مادورو ، وذلك على خلفية مزاعم بأنهم عرقلوا إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في البلاد.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء ، إن رئيسة المحكمة العليا ورئيس الهيئة الانتخابية في البلاد من ضمن المشمولين بالعقوبات.

ونقلت بلومبرج عن نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو قوله في بيان:" تستهدف وزارة الخزانة مسؤولين رئيسيين متورطين في مزاعم  مادورو الاحتيالية وغير المشروعة بإحراز الفوز ،إضافة إلى حملته الوحشية ضد حرية التعبير بعد الانتخابات، حيث تدعو الغالبية العظمى من الفنزويليين إلى التغيير".


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