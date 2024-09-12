روسيا تسرح 45 هنديا يقاتلون في جيشها

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، الخميس، إن نحو 45 مواطناً هندياً جرى تسريحهم من الجيش الروسي، وإن الجهود جارية لتسريح 50 آخرين.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، وعدت روسيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لموسكو في يوليو، بتسريح أي هندي تم حثه على الانضمام إلى جيشها، ثم أُجبر على المشاركة بالعمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الهندية كيرتي فاردان سينج، بعد الزيارة، إن 12 هندياً قد غادروا بالفعل القوات المسلحة الروسية، فيما يسعى 63 آخرون للحصول على تسريح مبكر.