ألكاراز يقود إسبانيا لعبور التشيك في كأس ديفيز

قاد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثا عالميا منتخب بلاده إلى تخطي نظيره التشيكي 2-0 الأربعاء في فالنسيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لكأس ديفيز للتنس.

وتغلب ألكاراز على توماس ماشاك المنسحب في الشوط الأول من المجموعة الثالثة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 6-7 (3-7) و6-1.

وواجه الإسباني مقاومة شديدة في المجموعة الأولى من التشيكي، فرغم كسر إرساله سريعا في الشوط الأول، رد ماشاك الكسر في الشوط الثاني، قبل أن يحافظ كل منهما على إرساله في الأشواط التالية، إلى أن حسم التشيكي الأمور في شوط كسر التعادل 7-3.

وفاز حامل لقب بطولتي ويمبلدون ورولان جاروس هذا العام بالمجموعة الثانية بسهولة 6-1، مستفيدا من كسرين لإرسال منافسه، قبل انسحاب الأخير للإصابة خلال الشوط الأول من المجموعة الثالثة.

وحسم أصحاب الأرض المواجهة 2-0، بعدما كان روبيرتو باوتيستا-أوجوت فاز على ييري ليهيتشكا 7-6 (7-1) و6-4 في المباراة الأولى.

ويحاول ألكاراز قيادة منتخب بلاده إلى لقبه السابع في البطولة.

وفي المجموعة عينها، تخطت أستراليا نظيرتها فرنسا 2-1. وتتواجه أستراليا وتشيكيا الخميس، وفرنسا وإسبانيا الجمعة.

وضمن المجموعة الأولى التي تستضيف منافساتها مدينة بولونيا الإيطالية، حسمت حاملة اللقب إيطاليا مواجهة البرازيل 2-0.

وتخطى ماتيو بيريتيني منافسه جواو فونسيكا 6-1 و7-6 (7-5) في المباراة الأولى، قبل أن يحسم ماتيو أرنالدي الأمور بصعوبة بالغة على حساب تياغو مونتيرو 7-5 و6-7 (4-7) و7-6 (7-5) في مباراة متكافئة ومثيرة جدا استغرقت 3 ساعات و42 دقيقة.

وضمن المجموعة عينها فازت بلجيكا على هولندا 2-1.

وتتواجه هولندا مع البرازيل الخميس، وإيطاليا مع بلجيكا الجمعة.

بدورها، تخطت الولايات المتحدة وألمانيا كل من تشيلي وسلوفاكيا تواليا بالنتيجة عينها 3-0، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في مدينة جوهاي الصينية.

وتلعب ألمانيا مع تشيلي الخميس، والولايات المتحدة المدججة ب32 لقبا قياسيا مع سلوفاكيا الجمعة.

من جانبها، فازت بريطانيا على فنلندا 2-0، وكندا على الأرجنتين 2-1، ضمن المجموعة الرابعة في مدينة مانشستر. وتلعب كندا مع فنلندا الخميس، فيما يلتقي صاحب الأرض مع الأرجنتين الجمعة.

ويخوض كل منتخب 3 مواجهات في دور المجموعات، علما بأن كل مواجهة تتضمن ثلاث مباريات، منها 2 في منافسات الفردي، إضافة إلى واحدة تكون حاسمة في منافسات الزوجي إذا اقتضت الحاجة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الأربع إلى ربع النهائي "فاينل 8" المقرر في نوفمبر المقبل في ملقة الإسبانية.