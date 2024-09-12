إطلاق إنذارات اختبارية في جميع أنحاء ألمانيا اليوم

تشهد ألمانيا اليوم الخميس حملة تحذير على مستوى البلاد، حيث يُجرى إطلاق إنذارات اختبارية عبر قنوات مختلفة في حوالي الساعة 11 صباحا.

وفي العديد من المدن والبلدات ستنطلق صفارات الإنذار على الأسطح وسيتم نشر معلومات عبر الراديو والتلفزيون ولافتات المعلومات. كما سيتلقى المواطنون أيضا رسائل تحذيرية على هواتفهم المحمولة عبر نظام البث الخلوي، من بين أمور أخرى.

وسيتولى المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث في بون إطلاق التحذيرات.

وفي العديد من الأماكن في ألمانيا تم تحديث صفارات الإنذار القديمة أو تركيب صفارات إنذار جديدة وحديثة خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، ليس هناك إحصاء على مستوى ألمانيا يوضح الأماكن التي تتوفر فيها صفارات الإنذار والفجوات الإقليمية.