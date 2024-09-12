انطلاق ورشة إعادة تدوير الجينز القديم بمركز شباب دمياط الجديدة

نظم مركز شباب مدينة دمياط الجديدة، فعاليات ورشة إعادة تدوير الجينز القديم، وتنفيذ أعمال فنية، وذلك حسب خطة نشاط المركز في المجال الفني.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية، في بيان له اليوم الخميس، أن الهدف من الورشة؛ هو التعرف على فوائد إعادة تدوير الملابس القديمة، حيث تساهم في الحفاظ على البيئة، وعلى الموارد الطبيعية، وتحقيق استدامة صناعة الملابس، كما تقلل من التلوث والضرر البيئي، وأيضاً تقلل من الحاجة إلى إنتاج ملابس جديدة، وتقلل من استهلاك هذه الموارد، مع تقليل الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات الإنتاج والنقل.

وأضاف «الشاذلي»، أن تجنب التلوث البيئي الناجم عن التخلص غير السليم من الملابس القديمة في مدافن النفايات، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون، الناتجة عن عمليات الإنتاج والنقل، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.