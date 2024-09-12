في ظل التوترات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي والخلاف بين إثيوبيا والصومال، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه لـ«عراك داخل البرلمان الإثيوبي».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُظهر الفيديو ما يبدو أنها قاعة برلمان تشهد شجاراً عنيفاً بين النواب تخلله ضرب، وزعمت التعليقات المرافقة أن المشهد مصوّر في إثيوبيا.

إلا أن فيديو الشجار البرلماني ليس مصوّراً في إثيوبيا كما ادعت المنشورات، فالتفتيش عن لقطات منه في محركات البحث يرشد إلى أنه يعود لشجار وقع في برلمان أرض الصومال.

ويمكن العثور على نسخ من الفيديو منشورة في موقع يوتيوب في الثالث من سبتمبر الجاري.

وتتطابق معالم القاعة الظاهرة في الفيديو مع صورٍ برلمان أرض الصومال المنشورة في صفحته الرسميّة على موقع «فيسبوك».

ونقلت وسائل إعلام محلية وأجنبية أن الشجار وقع على خلفية «رفع الحصانة عن أحد النواب إثر اتهامه بالخيانة وتشويه سمعة الجيش».

وأرض الصومال هي مستعمرة بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، أعلنت انفصالها عام 1993 عن الصومال، لكن مقديشو رفضت هذه الخطوة والتي لم يعترف بها أيضاً المجتمع الدولي.