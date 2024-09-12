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تستضيف مصر غدا الجمعة علي الصالة رقم 2 بمجمع الصالات في استاد القاهرة الدولي منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة الدول المشاركة بالبطولة القارية 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب أفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة .

وأقيم اليوم الخميس الاجتماع الفني للبطولة، على أن تبدأ منافسات البطولة الفعلية يوم 13 بحفل افتتاح البطولة وانطلاق المنافسات.

وخاضت الدول المشاركة فى البطولة تدريبات اليوم الخميس قبل انطلاق المنافسات.

ويشهد حفل الافتتاح عددا من الفقرات المتنوعة سيقدمها براعم الجمباز فى تقليد يحرص عليه اتحاد الجمباز فى مختلف البطولات الدولية والقارية بالإضافة إلي حضور جماهيري داخل الصالة المغطاة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية.