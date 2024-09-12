حزب الله: استهدفنا موقعا إسرائيليا وحققنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر اليوم الخميس، استهداف موقع إسرائيلي بالقذائف.



وقال "حزب الله" في بيان إنه استهدف موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة.

وأكد الحزب أنه حقق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر اليوم دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى شمالي إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي ذكرت فيه "القناة 12" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لمنع اندلاع حرب في الشمال مع لبنان.

ووفق القناة الإسرائيلية فإن عددا من المسؤولين الأميركيين سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في قطاع غزة، وأن تركيزها سيتحول إلى الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان، حيث يتواصل تبادل إطلاق النار مع "حزب الله".

وبدأ "حزب الله" إطلاق صواريخ على إسرائيل في الثامن من أكتوبر بعد هجوم "حماس" المباغت، ويتبادل الجانبان إطلاق النار منذ ذلك الحين، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود.