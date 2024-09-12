 زيلينسكي: ليس بوسعي تأكيد استخدام روسيا لصواريخ إيرانية - بوابة الشروق
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زيلينسكي: ليس بوسعي تأكيد استخدام روسيا لصواريخ إيرانية

وكالات
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 4:42 ص | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 4:42 ص

اعترف الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بأنه لا يستطيع تأكيد استخدام روسيا لصواريخ إيرانية ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الخصوص، يوم الأربعاء: "مرة أخرى، ليس بوسعي تأكيد استخدام تلك الصواريخ بعد. وبإمكاني تأكيد ذلك فقط عندما نمتلك أدلة".

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن إيران سلمت صواريخ باليستية لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا، على حد زعمها.

ونفت الخارجية الإيرانية توريد صواريخ إيرانية لروسيا.

بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن هذه المعلومات ليست صحيحة.


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