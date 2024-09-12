مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتداءين إسرائيليين على ريف القنيطرة

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قتل مواطنان سوريان اثنان، وأصيب ثالث، في غارتين شنتهما طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي على موقعين في محافظة القنيطرة، أقصى جنوب غربي سوريا.

وقال مراسل وكالة «سبوتنيك» في محافظة القنيطرة إن شخصين، أحدهما عسكري، قتلا نتيجة استهداف سيارة مدنية بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة عند المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة على طريق دمشق -القنيطرة.

كما شن الجيش الإسرائيلي ضربات بالقذائف الصاروخية استهدف الأراضي الزراعية في قرية (الرفيد) بمحاذاة خط فصل القوات الأممي بين الجيشين السوري والإسرائيلي في ريف المحافظة الجنوبي الغربي.

وأدى العدوان إلى إصابة مواطن بجروح تم نقله إلى مستشفى ممدوح أباظة لتلقي العلاج.

وشهدت أجواء الجولان السوري المحتل تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية طيلة صباح اليوم. وتستهدف القوات الإسرائيلية بشكل مستمر المواطنين السوريين في منطقة الجولان، بذريعة أنهم يعملون لصالح حزب الله اللبناني.