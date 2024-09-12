الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية فوق المتوسط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب أعلى من المتوسط، بعد أن أعلنت أمس بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار الثلاثاء حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط أيضا.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 648ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 64ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي، بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 960ر3% ومعدل التغطية 32ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 50ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة اليوم الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.