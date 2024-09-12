البابا يحذر من الجانب السلبي للذكاء الاصطناعي

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، من التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على نسيج المجتمع، خلال زيارته إلى سنغافورة، اليوم الخميس.

وحذر رئيس الكنيسة الكاثوليكية، خلال حفل استقبال في الدولة المدينة، من أنه يجب ألا يتسبب الذكاء الاصطناعي في جعل الأفراد ينسون ما هو مهم، ألا وهو العلاقات الإنسانية.

وقال إن التطورات التكنولوجية تخاطر بعزل الأفراد ووضعهم في واقع زائف.

وأضاف البابا أنه يجب الاستعاضة عن ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقريب الأفراد من بعضهم البعض، وتعزيز التفاهم والتضامن داخل المجتمع.

كما دعا فرنسيس مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "جي 7" أثناء قمتهم التي عقدت في وقت سابق هذا العام في يونيو الماضي بإيطاليا، إلى ضمان عدم ترك الذكاء الاصطناعي دون رادع.

جدير بالذكر أن سنغافورة هي المحطة الأخيرة ضمن أطول رحلة خارجية للبابا /87 عاما/ حتى الآن، والتي استغرقت 12 يوما في مجملها. وكان البابا قد قام قبل ذلك بزيارة إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية.