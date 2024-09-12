 ركاب أفعوانية يعلقون في مقاعدهم لـ40 دقيقة في ملاهي بألمانيا - بوابة الشروق
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ركاب أفعوانية يعلقون في مقاعدهم لـ40 دقيقة في ملاهي بألمانيا

توبنجن (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:14 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:14 م

علق ركاب أفعوانية في أكبر مدينة ملاهي بألمانيا لمدة 40 دقيقة تقريبا في مقاعدهم، بحسب متحدث باسم الملاهي اليوم الخميس.

وتوقفت العربات في أفعوانية بلو فاير أمس الأربعاء، قبل أول مرحلة صعود في ملاهي يوروبا-بارك في روست بالقرب من الحدود الفرنسية.

وقال متحدث باسم الملاهي إن عشرين شخصا تأثروا بهذا العطل. وأضاف أن المشكلة "جرى حلها" وعاد القطار للعمل عصر نفس اليوم.

وفحص الفنيون القطار وتبين أن قطعة غيار صغيرة خاصة بالحركة المغناطيسية كان يلزم تبديلها.

وأوضح متحدث أمس الأربعاء، أن إحدى عربات الأفعوانية لم تتمكن من القيام بأول صعود بسبب "قلة العزم خلال الإنطلاق".

وقال إن الوضع لم يكن خطرا في أي وقت.

وهذه ليست الواقعة الأولى التي تتعرض لها الأفعوانية.


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