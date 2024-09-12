الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع شهداء العدوان على الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 703

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 703 شهداء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضحت الصحة في بيان مقتضب اليوم الخميس، أن من بين الشهداء 159 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، إضافة إلى تسجيل أكثر من 5700 مصاب في الفترة ذاتها.

فيما خلّف العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، 41,118 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و95,125 مصابا.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا، الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.