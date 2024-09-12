بوتين: رفع حظر الأسلحة بعيدة المدى عن أوكرانيا يعني مشاركة الناتو في الحرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه في حال سماح الغرب لأوكرانيا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، فإن هذا يعني أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يدخل الحرب.

وحذر بوتين من أنه سيرى أن اتخاذ خطوة مثل هذه يعني أن دول الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تحارب روسيا، مما سيغير طبيعة الحرب.

وقال في رد على سؤال صحفي في سان بطرسبرج "سنتخذ القرارات الملائمة بناء على التهديدات التي نتعرض لها"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأطلق بوتين غزوا شاملا على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، وقال إن روسيا تتعرض لتهديد على خلفية مساعي كييف للانضمام لحلف الأطلسي.

وبينما تعتمد أوكرانيا بشدة على دعم الغرب في صد القوات الروسية، تصر الدول الغربية على أنها، هي والناتو، ليسوا في حرب مع روسيا ولا يهددونها.

لكن كييف دعت الولايات المتحدة وبريطانيا مرارا إلى السماح للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخ بعيدة المدى تصل إلى عمق الأراضي الروسية لعرقلة اللوجيستيات الروسية ومهاجمة المطارات الحربية التي تقع بعيدا عن الجبهة.