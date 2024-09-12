قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها اليوم، أنه يسود ليلا وفي الصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن هناك نشاطًا للرياح المعتدلة التي تنشط أحيانًا وعلى فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في مدن "الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات:



المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 27

الإسكندرية 32 24

شرم الشيخ 40 29

أسوان 43 27

الأقصر 43 27