محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

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بعث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا في ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أبعث بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام السداد والتوفيق".

وأضاف: "إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والإخاء، ونستوحى من سيرته النبوية الشريفة القدوة الحسنة، وإرساء قيم الحق والعدل والخير للناس أجمعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم بفضل رؤيتكم الحكيمة".

وتابع: "نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودكم العظيمة ويسدد خطاكم في مسيرتكم بمصرنا العزيزة للتقدم والرخاء والأمن والسلام، وفقكم الله عز وجل إنه نعم المولى ونعم النصير ".

كما بعث المحافظ، ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد توفيق وزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية.

وتقدم المحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة المنيا بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.