يترقب جموع الفنانين التشكيليين الاستعداد لجولة الإعادة على مقعد النقيب بين كل من المرشحين الفنان التشكيلي طارق الكومي والفنانة التشكيلية مرفت مرسي والمزمع عقدها غدا الجمعة وسط تحد قوي بين عنصري الرجل والمرأة ومن جيلين مختلفين، وتأكيد من كل منهما أولوية تطوير النقابة والنأي بها عن أي نزاعات فرعية، خاصة بعد أن حسم 15 عضوا مقاعد مجلس النقابة منذ الأسبوعين الماضيين ولم يتبق سوى اختيار مقعد النقيب فقط.

وقال الفنان التشكيلي طارق الكومي المرشح على مقعد نقيب التشكيليين، إنه في حالة نجاحه سيحرص على دعم لغة الحوار وتطبيق الاحترام المتبادل بين الجميع عبر خبرته في الواقع العملي، وزيادة معاش التشكيليين وفقا للدراسة الاكتوارية، عبر وضع رسم مادي نسبي على المعارض الفنية، إلى جانب المطالبة بدعم مباشر من خلال الجهات الرسمية للدولة وصندوق المعاشات.

ولفت إلى أنه بعد حسم 15 عضوا بمجلس الإدارة وشعب النقابة المختلفة، فإنه ينبغي قراءة لائحة النقابة بشكل جيد، وهنا دور النقيب لاستغلال طاقات كل فرد وفقا لإمكانياته وقدرته على خدمة الزملاء.

من جانبها، أوضحت المرشحة الثانية الفنانة التشكيلية مرفت مرسي أنها ترشحت من أجل إعلاء مصلحة النقابة وليس لمصالح شخصية، وتحرير الفنان التشكيلي من قيود الجالريهات (المعارض) خاصة في أعمال البيع والاقتناء وحل مشكلة المعاشات وزيادة المبلغ الضئيل للمعاش الذي يبلغ حاليا 75 جنيها فقط، وتسعى ليصبح المعاش 3 آلاف جنيه، فضلا عن تنفيذ استثمارات تزيد من موارد النقابة والمساواة في الحقوق والوجبات بين أعضاء النقابة.

ولفتت إلى أنه ستبذل جهودا جدية لمنح لقب مهندس ديكور بشكل رسمي لشعبة الديكور بالنقابة وفي أسرع وقت اقتداء بنقابة المهندسين، مشيرة إلى إصرارها على التغير والتطوير، فضلا عن جعل أولوية العمل للمتخصصين من أعضاء النقابة فقط وليس الهواة من خارج أعضاء النقابة في الأعمال الفنية مثل الرسومات بواجهات المباني والمنشآت والمتاجر وغيرها من الأولويات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين أعلنت منذ أسبوعين برئاسة الدكتور حسن عبده فوز 15 عضوا بمجلس الإدارة بشعب النقابة الخمس وهي الديكور والجرافيك والنحت والتصوير والخزف، والإعادة على مقعد النقيب ليتم حسمها بعد غد بين المرشحين طارق الكومي ومرفت مرسي، وحصل طارق الكومي على 201 صوت، والمهندسة مرفت مرسى على 161 صوتا، ووفقا لقانون النقابة يتطلب الحصول على نسبة تصويت 50 %+1 من إجمالي أصوات أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت وهوما لم يتحقق في الجولة الماضية وتقرر الإعادة بين الأعلى تصويتا في الحصول على أصوات الجمعية العمومية.

وخرج من مارثون الإعادة على مقعد النقيب كل من مختار النادي، حمدي أبو المعاطي (النقيب السابق)، مرفت السويفي، ولم تترشح النقيب الحالي الدكتورة صفية القباني لدورة جديدة، وتنطلق الانتخابات بعد غد الجمعة لحسم مقعد النقيب فقط بفروع النقابة الثلاث بالمقر الرئيسي بساحة دار الأوبرا المصرية وفي محافظتي الإسكندرية والدقهلية.