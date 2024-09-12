 الجيش الجزائري يعتقل 4 إرهابيين بمنطقة الساحل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الجزائري يعتقل 4 إرهابيين بمنطقة الساحل

د ب أ
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 10:46 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 10:46 م

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الخميس، بأن قوات الأمن التابعة للجيش بالقطاع العسكري بتمنراست أقصى جنوب البلاد، اعتقلت 4 إرهابيين بمنطقة الساحل.

وجاء في بيان للوزارة أن الأمر يتعلق  بكل من إبراهيم سكوني المكنى  تقلو ، ومحمد لعلوي المكنى  ودهى ، وأحمد العلوي، المكنى  الخطاب ، وأحميدة تركزي أحميدة المكنى  ديدي .

وكشف ذات المصدر أن الإرهابي عقبة كنتة سيد أعمر المكنى  أبو ناصر ، سلم نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار جنوب الجزائر، وبحوزته مدفع رشاش من نوع كلاشينكوف، وخزنتي ذخيرة مملوءتين، وجهاز اتصال لاسلكي.

 


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