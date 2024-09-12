الجيش الجزائري يعتقل 4 إرهابيين بمنطقة الساحل

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الخميس، بأن قوات الأمن التابعة للجيش بالقطاع العسكري بتمنراست أقصى جنوب البلاد، اعتقلت 4 إرهابيين بمنطقة الساحل.

وجاء في بيان للوزارة أن الأمر يتعلق بكل من إبراهيم سكوني المكنى تقلو ، ومحمد لعلوي المكنى ودهى ، وأحمد العلوي، المكنى الخطاب ، وأحميدة تركزي أحميدة المكنى ديدي .

وكشف ذات المصدر أن الإرهابي عقبة كنتة سيد أعمر المكنى أبو ناصر ، سلم نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار جنوب الجزائر، وبحوزته مدفع رشاش من نوع كلاشينكوف، وخزنتي ذخيرة مملوءتين، وجهاز اتصال لاسلكي.