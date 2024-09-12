إسبانيا ترفض استحواذ اتحاد شركات مجري على شركة تالجو لصناعة القطارات

رفضت إسبانيا عرض اتحاد شركات مجري للاستحواذ على شركة "تالجو" الإسبانية لصناعة القطارات، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، على أساس أنه لا ينبغي للمجر أن تستحوذ على تقنية يمكن أن تكون مفيدة لأوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة.

وقال مسئول حكومي كبير، إن إسبانيا رفضت عرض الاستحواذ على شركة "تالجو" جزئيا لأن الشركة يمكن أن تساعد في إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مساعدتها في تعزيز روابط سككها الحديدية مع الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفضت إسبانيا، عرض الاستحواذ على تالجو جزئيا لأن اتحاد الشركات المجري "جانز-مافاج" ، الذي قدم العرض في مارس الماضي، مدعوم من ذراع استثمارية للدولة المجرية.

وأكدت إسبانيا، أن شركة صناعة القطارات المجرية ماجيار فاجون تخضع في النهاية لسيطرة شركة النفط المجرية مول.

ورفض متحدث باسم اتحاد الشركات، في تعليقات لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، فكرة أن اهتمام الاتحاد بشركة تالجو يرجع إلى تقنية تالجو الخاصة التي تسمح للقاطرات بتغيير مؤشرات المسار، مؤكدا أن التقنية "ليست حصرية" للشركة الإسبانية.

ولم ترد شركة النفط المجرية "مول" على الفور على طلب التعليق من الصحيفة.

كما لم يرد المتحدث باسم الحكومة المجرية على الفور على طلب التعليق.