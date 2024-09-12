رئيس حي حلوان يوجه بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية

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وجه رئيس حي حلوان، الدكتور أحمد إبراهيم القزاز، إدارة الطرق بالحي والأجهزة المعنية بمتابعة الأعمال الجارية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وإعادة الشيئ لأصله للشوارع الداخلية والرئيسية بالحي.

جاء ذلك في ضوء تعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبمتابعة أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وأكد، أن تلك الأعمال تتم طبقا لتعليمات محافظ القاهرة بضرورة رصف وعلاج الشوارع غير المدرجة بخطة الرصف تحقيقا لصالح المواطن وسهولة الحركة المرورية في شوارع حي حلوان.

وأضاف رئيس الحي على الالتزام بالمواعيد المحددة طبقا الخطة الموضوعة.