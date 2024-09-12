 مصر تستنكر الاستمرار في قصف مدارس ومنشآت الأونروا بقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تستنكر الاستمرار في قصف مدارس ومنشآت الأونروا بقطاع غزة

هايدي صبري
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:51 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:54 م

تستنكر جمهورية مصر العربية استمرار الجانب الإسرائيلي في استهداف وقصف مدارس ومنشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بقطاع غزة، وآخرها استهداف مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، والتي أسفر قصفها الأخير عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم ستة من موظفي وكالة الأونروا الأممية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تشدد مصر على أن استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية، دون رادع أو محاسبة، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وشددت على أن ما يواجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤه بصورة فورية، والتعامل مع جذوره ومسبباته، حيث أضحى يشكل مثالاً صارخاً على عجز النظام الدولي الراهن عن الدفاع عن مبادئه وقيمه بصورة غير انتقائية، وبشكل يهدد مصداقيته واستدامته، وبما يحتم اضطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره.

وتطالب مصر الأطراف المؤثرة دولياً كافة ببذل المزيد من الجهود، لضمان امتثال الجانب الإسرائيلي للالتزامات الدولية والإنسانية، مؤكدة على ما يجب أن يمثله إنقاذ الأرواح واستعادة الحقوق الأساسية المسلوبة للشعب الفلسطيني من أولوية لدى المجتمع الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالتشدق بقيم حقوق الإنسان بصورة انتقائية تتنافي مع عالميتها وشمولها.

 


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