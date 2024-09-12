بوريل يلغي زيارة إلى إسرائيل

ألغى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، زيارته المقررة إلى إسرائيل بعد رفض تل أبيب السماح له بإجرائها.

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي "أبلغ وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم سفير إسرائيل لدى الاتحاد حاييم ريجيف، بأنه قرر إلغاء زيارته إلى إسرائيل بعد رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السماح له بالقدوم إلى البلاد في زيارة رسمية".

وأضاف: "وكان من الممكن للمسؤول المعروف بعدائه لإسرائيل أن يأتي في زيارة خاصة أو أن يذهب إلى السلطة الفلسطينية، لكن هذه الأفكار أسقطت أيضا".

وتابع: "وكان بوريل أعلن قبل خمسة أيام في رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية أنه يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل"، وفقا لوكالة الأناضول.

وعادة ما يصدر بوريل تصريحات تنتقد المسؤولين الإسرائيليين بسبب الحرب على غزة، كان آخرها الثلاثاء الماضي بأن سبب تعذر الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة هو إفلات منفذيها من العقاب.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي: "اقتربنا من ذلك (اتفاق وقف إطلاق النار) لكننا لم نصل بعد، لماذا؟ الأمر بسيط للغاية، لأن من يشنّون الحرب ليس لديهم مصلحة بوضع حد لها، ولأن تعنتهم مصحوب بإفلات تام من العقاب وأفعالهم لا يترتب عليها عواقب".

وفي مارس الماضي دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، بوريل إلى التوقف عن انتقاد تل أبيب، رداً على تصريحات قال فيها إن إسرائيل "تستخدم الجوع سلاحا من خلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة".