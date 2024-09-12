دول الخليج تدعو إلى موقف حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين

دعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لإيقاف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم "عن إدانته واستنكاره لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل عشرات من الأبرياء بينهم ستة من موظفي (الأونروا) وإصابة العديد".

وقال البديوي "إنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقف موقفا حازما تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلية لإيقاف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء".

وشدد على أن "استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لموظفي الإغاثة والأمم المتحدة هي جريمة جديدة تضاف لجرائم الحرب العديدة والمتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة وذهب ضحيتها عشرات آلاف الأبرياء".

وطالب "المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة".