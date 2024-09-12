تركيا تعلن فتح تحقيق بمقتل الناشطة عائشة نور برصاص إسرائيلي في الضفة

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، أن المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقا حول مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزجي أيجي، برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، الخميس، في ختام مؤتمر «مشروع تطوير الطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا».

وأوضح تونج أن «مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقًا في الحادث، استناداً إلى السلطة الناشئة عن القانون المحلي».

وأضاف: «استشهدت شقيقتنا عائشة نور برصاصة في الرأس، وهناك مشاهد لما حدث، كل شيء موجود، لدينا الأدلة.. سنحافظ على حقوقها (عائشة نور) حتى النهاية في القانون المحلي والنظام الدولي أيضاَ».

وعلم مراسل وكالة «الأناضول» أن المدعي العام التركي بدأ في التحقيق بحادثة قتل جنود إسرائيليين الناشطة عائشة نور في الضفة الغربية المحتلة، مبيناً أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المسئولين عن جريمة «القتل العمد» تحت بند «جريمة ضد الإنسانية».

وأضاف المراسل أن المدعي العام فتح التحقيق في الحادثة في إطار الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أتراك في دولة أجنبية، وفقاً للمادتين 12 و13 من قانون العقوبات التركي.

والجمعة الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.