جامعة الدول العربية تؤكد دعمها الكامل للأونروا

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أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل لمهمة الأونروا وعملها، وما تقوم به لمساندة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، بمقر الأمانة العامة يوم الأربعاء بالقاهرة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة مواصلة الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها وإسهاماتها في موازنة الوكالة، خاصةً في الوضع الحساس الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم.

وبحث الجانبان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي وفي الضفة الغربية مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، إضافةً إلى التحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيدين المالي واللوجيستي جراء استمرار استهداف الاحتلال لمقراتها وموظفيها وتزايد المساعي الإسرائيلية الرامية لتعطيل عمل الوكالة الأممية.