تونس تخطط لزراعة مليون و173 ألف هكتار من الحبوب

تخطط تونس لزراعة مليون و173 ألف هكتار من الحبوب خلال موسم 2024 - 2025 في وقت تمكنت فيه البلاد من تجميع زهاء 6.7 ملايين قنطار خلال موسم 2023 - 2024.



وقال المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الزراعي محمد علي بن رمضان خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الأربعاء، إن تونس سجلت موسم 2023 - 2024 قرابة 972 ألف هكتار من بينها 76 ألف هكتار مروية فيما قدرت المساحة المعتمدة على الأمطار بنحو 450 ألف هكتار.

وأضاف أن البلاد سجلت انطلاقة حسنة للموسم الزراعي 2023 - 2024 رغم تأخر الأمطار إلا أن انحباس الأمطار في بداية النصف الثاني من شهر مارس وارتفاع درجات الحرارة أثر سلبا على الحالة العامة للزراعات.

وعبر بن رمضان عن تطلعه إلى تحسن التساقطات المطرية خلال الأشهر المقبلة وخاصة شهر أكتوبر والذي يعرف بداية زراعة الحبوب في تونس.

وأفاد بأن الوزارة تخطط لزراعة 856 ألف هكتار بالشمال خلال موسم 2024 - 2025، مقابل 812 ألف هكتار خلال الموسم الفائت في حين تسعى إلى زراعة 317 ألف هكتار بالوسط والجنوب مقابل 160 ألف هكتار خلال الموسم الماضي.

وستغطي زراعات القمح الصلب 606 ألف هكتار، والشعير 517 ألف هكتار والقمح اللين مساحة 40 ألف هكتار، والـ"تريتيكال" مساحة 10 هكتارات، وفق تقديرات الوزارة.

وتمتد المساحات المروية خلال موسم 2024 - 2025 على 80 ألف هكتار من بينها 54 ألف هكتار مخصصة للقمح الصلب و25 ألف هكتار للشعير علما أن مساحة الحبوب المروية بالشمال تقارب 27 ألف هكتار.

المصدر: وات