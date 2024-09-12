قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها اليوم الخميس، أنه يسود ليلًا وفي الصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن هناك نشاطًا للرياح المعتدلة التي تنشط أحيانًا وعلى فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ولفتت إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

الإسكندرية 33 25

شرم الشيخ 40 29

أسوان 42 28

الأقصر 42 27