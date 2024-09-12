زامبيا تتطلع إلى الحصول على تمويل من البنك الدولي لمواجهة تداعيات الجفاف

طلبت زامبيا من البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لبرنامج دعم قائم لمساعدتها في مواجهة تداعيات موجة جفاف تاريخية، والموافقة على خط تمويل جديد لمواجهة الكوارث بنهاية العام، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقدم الرئيس هاكيندي هيشيليما الطلب أثناء اجتماعه مع فيكتوريا كواكوا، نائبة رئيس البنك الدولي لشرقي وجنوبي أفريقيا، وفقا لتصريحات بثتها قناة "زد إن بي سي تي في" التلفزيونية المملوكة للدولة اليوم الأربعاء.

وتواجه زامبيا تأثير أسوأ موجة جفاف منذ عقود، أدت إلى تدمير المحاصيل وتقليص توليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى فترات لانقطاع التيار الكهربائي تصل إلى 21 ساعة يوميا على الأقل.

وقال هيشيليما إن موجة الجفاف الشديدة دفعت الحكومة بالفعل إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد لهذا العام بمعدل النصف ليصل إلى 3ر2%، وقد تكون النتائج أسوأ من ذلك.