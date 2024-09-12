 القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بقيمة مليوني جنيه في المنوفية - بوابة الشروق
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القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بقيمة مليوني جنيه في المنوفية

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 12:50 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 12:50 م

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصر إجرامي بالمنوفية وبحوزته مخدرات بقيمة مليوني جنيه.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتجار عنصر إجرامي - له معلومات جنائية - في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وتم ضبطه وبحوزته (24 كيلو حشيش، وبندقية خرطوش، وطلقات). 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (مليوني جنيه تقريبا).
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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