مدرب فرانكفورت يكشف موقف مرموش من مباراة فولفسبوج

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كشف دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت الألماني موقف النجم المصري عمر مرموش بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواده صحبة المنتخب الوطني.

وشارك مرموش في مباراة الفراعنة ضد كاب فيردي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية المغرب 2025 ولكنه لم يسافر صحبة المنتخب إلى بوتسوانا في نفس التصفيات.

وقال دينو في في مؤتمر صحفي : "إصابة مرموش مثلت صدمة كبيرة لنا .. تم فحص اللاعب وتبين إصابته بتمدد في رباط الركبة".

وأضاف: "مرموش شارك في تدريبات اليوم ولكن مشاركته في مباراة فولفسبورج ستتحدد خلال الساعات المقبلة".