الهند ترسل مساعدات إنسانية لـ3 دول أفريقية لمواجهة عجز الغذاء

قدمت حكومة الهند مساعدات إنسانية لحكومات وشعوب مالاوي و زامبيا و زيمبابوي لمواجهة العجز الغذائي الناتج عن الجفاف الشديد الذي سبّبته ظاهرة النينيو في هذه الدول، وفقًا لموقع منظمة الصحافة الإفريقية (APO Group).

وشملت المساعدات شحنات من الحبوب الغذائية انطلقت من ميناء نفا شيفا، حيث تم إرسال 1000 طن من الأرز إلى مالاوي، و1300 طن من الذرة إلى زامبيا كدفعة أولى من إجمالي 2500 طن، و1000 طن من الأرز إلى زيمبابوي.

وجاءت هذه المساعدات لدعم جهود الأمن الغذائي وإدارة الأزمات في هذه الدول.

وتجسد هذه المساعدات التزام الهند الثابت تجاه القارة الإفريقية، كما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

و أكدت الهند استعدادها الدائم لتقديم الدعم للدول الصديقة في أوقات الحاجة، وتوطيد العلاقات الوثيقة والممتدة مع هذه الدول.