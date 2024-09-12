رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد وضع قائمة سوداء لأطباء غرف الطوارئ

استنكر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك - سو، اليوم الخميس، بشدة «القائمة السوداء» لأطباء غرف الطوارئ التي تم وضعها للتشهير بمن لم يشاركوا في إضراب الأطباء المبتدئين، متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن ذلك.

وتحتوي القائمة على معلومات شخصية وتعليقات كيدية عن أطباء غرف الطوارئ الذين اختاروا علاج المرضى بدلا من الانضمام إلى زملائهم المضربين عن العمل منذ فبراير الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال هان، خلال اجتماع للمقر المركزي للاستجابة للكوارث: «القائمة السوداء هي استهزاء وإهانة للطاقم الطبي الذي يعتني بالمرضى، وعمل جبان يسلب الأفراد إرادتهم الحرة عمليا.. إنه عمل إجرامي خطير للغاية، ولن تتسامح الحكومة معه».

وأحيل أكثر من 30 شخصا إلى النيابة العامة؛ لتورطهم في وضع قائمة سوداء للأطباء العاملين في غرف الطوارئ، وفقا لوزارة الصحة.

وقال هان: «يجب على سلطات إنفاذ القانون التحقيق في القضية بصرامة وسرعة.. كما أطالب المجتمع الطبي بالعمل الجاد على تصحيح السلوكيات غير اللائقة لبعض الأطباء».

وأضرب غالبية الأطباء المتدربين عن العمل منذ فبراير الماضي احتجاجا على خطة الحكومة؛ لزيادة حصة القبول في كليات الطب ابتداء من العام المقبل.

أثار الإضراب المطول المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في الخدمات الطبية خلال عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" القادمة التي تبدأ يوم السبت وتستمر لمدة خمسة أيام.

ولمعالجة هذه المخاوف، حددت الحكومة الفترة من 11 إلى 25 سبتمبر الجاري كفترة خاصة، وأنشأت فرقة عمل طارئة لإدارة وضع مراكز رعاية الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.