المنوفية تشن حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالبتانون

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بأشكالها المختلفة بالوحدة المحلية بالبتانون، بقيادة السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، في بيان له اليوم، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على الطرق بمساحة 200 متر، و13 حالة إشغالات "سلم " بمساحة 52 مترا، و12 حالة غلق محلات، و11 حالة تعد على صرف شرق وغرب، و8 حالات تعدي على ري.

وذكر رئيس المركز أن الحملة تمت بالتنسيق مع مأمور مركز شبين الكوم، وتواجد فتحي شلبي نائب رئيس المركز والمدينة، وأحمد عاشور رئيس حملة الإزالات ومسئول الإزالات بمجلس ومدينة شبين الكوم والقوة المرافقة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التصدي بكل حزم لإزالة كل التعديات بمختلف أشكالها والحفاظ على حق الدولة وهيبتها.