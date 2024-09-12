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أعداد جريدة الشروق
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وفا: وقفة في بروكسل للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وفا
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 5:49 ص | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 5:49 ص

نظمت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية والجالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وقفة في العاصمة بروكسل، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب المتظاهرون الحكومة البلجيكية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التعاون الاقتصادي والمشروعات المشتركة والاستثمارات، وممارسة كل الضغوط على دولة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في الوقفة، الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وانهاء الاحتلال

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