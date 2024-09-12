أمريكا تتهم رجلا بالإرهاب بشأن مخطط مزعوم لاغتيال مسئول على الأراضي الأمريكية

قالت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، إنه قد تم توجيه اتهامات لرجل باكستاني يزعم أنه تربطه صلات بإيران، وذلك بشأن مخطط مزعوم لاغتيال سياسي أو مسؤول حكومي على الأراضي الأمريكية.

وفي البداية جرى توجيه اتهامات إلى المدعو، آصف ميرشانت، في وقت سابق من العام الجاري، بالقتل مقابل الحصول على أجر.

وتشير وثائق المحكمة، إلى أنه متهم في الوقت الحالي أيضا بمحاولة القيام بعمل إرهابي يتجاوز الحدود الوطنية.

وتزعم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أن ميرشانت سافر إلى الولايات المتحدة في أبريل الماضي، بعد أن أمضى بعض الوقت في إيران.

وبمجرد وصوله إلى الولايات المتحدة، اتصل بشخص كان يعتقد أنه يمكن أن يساعده في مخططه، ولكن هذا الشخص أبلغ عنه سلطات إنفاذ القانون، بحسب ما يزعمه ممثلو الادعاء الأمريكيون.

وفي منتصف يونيو الماضي، التقى ميرشانت بالقتلة المزعومين، الذين كانوا في الواقع ضباط إنفاذ قانون سريين.

وتم القبض عليه في شهر يوليو.