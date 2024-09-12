روسيا تحاكم 3 محامين من هيئة الدفاع عن نافالني

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بدأ القضاء الروسي إجراءات جنائية ضد 3 محامين كانوا ضمن هيئة الدفاع عن السياسي الروسي المعارض، الراحل، أليكسي نافالني، الذي توفى في محبسه في فبراير.

وبدأت محاكمة المحامين الثلاثة في بلدة بيتوشكي الصغيرة /حوالي 120 كيومترا شرق العاصمة موسكو/، بتهمة الانتماء لمنظمة متطرفة، على وجه التحديد، مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها نافالني في 2011.

وبمجرد بدء الجلسة اليوم الخميس، أعلن رئيس المحكمة أن محاكمة فاديم كوبزيف وإيجور سيرجونين وإليكسي ليبستر ستعقد خلف أبواب مغلقة.

وقال مراقبو المحاكمة إن القاضي برر القرار بالإشارة إلى تحذير من الشرطة من استفزازات محتملة من قبل أنصار نافالني.

وبموجب القانون الجنائي الروسي يواجه المحامون الثلاثة عقوبة السجن لما يتراوح بين سنتين وست سنوات وإلغاء رخص المحاماة لعدة سنوات. وتم القبض عليهم في أكتوبر 2023 بينما كانت إجراءات التقاضي ضد موكلهم السجين نافالني جارية.

وذكر إيفان زدانوف مدير مؤسسة مكافحة الفساد آنذاك أنه تم القبض على الثلاثة لإسكات نافالني، أحد أشرس منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين.

واستمر نافالني في التواصل مع الجمهور من محبسه بمساعدة محامين وأفراد آخرين ضمن فريقه.