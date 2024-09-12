اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا من مدينة طوباس وبلدة طمون.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أيسر عزات حامد مسلماني (34 عاما)، أمير باسم نجيب مسلماني (23 عاما)، قتيبة جهاد سليمان أبو بشارة (21 عاما)، عمار غالب مصطفى صوافطة (36 عاما)، عبد السلام حسن عبد الله بني عودة (31 عاما)، محمد وائل غازي عبد الرازق (21 عاما)، أحمد بلال محمد عيسى (21 عاما)، علي ياسر أحمد بني عودة (38 عاما)، جهاد حسن عوض عنبوسي (35 عاما)، هلال حسن طاهر دراغمة (32 عاما)، وسامح عزات حامد دراغمة (23 عاما).

وأضاف بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت عدة مواطنين آخرين من طوباس وطمون، وأفرجت عنهم في وقت لاحق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها وحصارها على مدينة طوباس، منذ منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال ما زالت تغلق جميع مداخل المدينة، وتفرض حظرا للتجول فيها وتواصل حصار مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأضافت أن قوات الاحتلال تنتشر في المدينة، وتنشر القناصة على أسطح عدد من البنايات التي حولتها لثكنات عسكرية، كما شرعت جرافات الاحتلال بتدمير وتخريب لمركبات وممتلكات المواطنين في عدد من أحياء المدينة.

وكانت قوات الاحتلال، قد نفذت عملية قصف بواسطة طائرة مسيّرة على مجموعة من المواطنين، قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد خمسة شبان، وهم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).