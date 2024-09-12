العراق يدين استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

أدان العراق اليوم الخميس ، الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة، في استمرار لمنهجها الوحشي والإجرامي ضد المدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية.

و قال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان صحفي "في فجر يوم أمس، استُشهد ما يزيد على أربعين مدنياً بقصف قوات الاحتلال على مخيّمات النازحين في منطقة المواصي، بخان يونس جنوبي قطاع غزّة المنكوب بالعدوان، وفي الساعات القليلة الماضية استهدفت آلة الدمار الصهيونية مدرسة النصيرات، ما تسبب بوقوع ضحايا بينهم 6 موظفين تابعين لوكالة الأونروا.

وأضاف "إن إصرار العدوان على الذهاب إلى أقصى درجات التطرّف والوحشية في قطاع غزّة يستوجب أن يتحرك العالم أجمع بدوله الكبرى ومنظماته ومؤسساته من أجل لجم الوحش المعتدي الذي انفلت من كل قانون أو تشريع أو قيم أو أخلاق؛ لأنّ ثمن هذا السكوت غير المبرر هو ضحايا جدد وتخريب مستمر، وهو ما يجعل كل دول العالم، لاسيما الدول الكبرى، أمام مسؤولية تاريخية تستدعي الوقوف بوجه هذا الإجرام المستمر".