وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 67 مليونا و830 ألف خدمة مجانية خلال 42 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 67 مليونا و830 ألفا و764 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 11 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليونا و825 ألفا و912 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 732 ألفا و762 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 398 ألفا و713 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 102 ألف و864 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 61 ألفا و712 خدمة، بالإضافة لتقديم 96 ألفا و730 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 39 ألفا و679 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 48 ألفا و245 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 227 ألفا و744 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و123 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و277 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1916 عمليات ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 27 ألفا و631 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ72 ألفا و516 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».