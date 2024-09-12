تضامن الغربية: توقيع الكشف الطبي على 230 حالة بقافلة مجانية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تنظيم إحدى الجمعيات الخيرية قافلة طبية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك تحت إشراف المديرية، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 230 حالة ضمن الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من قرى كفوربلشاى بمركز كفرالزيات، وخرسيت بمركز طنطا، والرجبية بمركز السنطة، وسجين الكوم بمركز قطور، وذلك بالتنسيق مع المستشفى الجامعي بطنطا وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأكدت حسناء إبراهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل القرى والعزب بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضافت أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي بالمجان، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورا بجراحات الشبكية، وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.