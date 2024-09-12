مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يلغي زيارته إلى إسرائيل

أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن إلغاء زيارته التي كان يزمع القيام بها إلى إسرائيل.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريجيف، قوله إن بوريل، أبلغه بقراره هذا، بعد رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السماح له بدخول إسرائيل للقيام بزيارة رسمية.

ووصفت تقارير إسرائيلية بوريل بأنه «معروف بآرائه المعادية تجاه إسرائيل»، وذلك وفقًا لما أفادته قناة «الشرق» للأخبار، اليوم الخميس.

وقبل أيام، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن تل أبيب أبلغت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن بوريل، أعلن في رسالة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه ينوي زيارة البلاد يومي 14 و15 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أن إسرائيل ردت على ذلك بأن بوريل لن يتمكن من الحضور خلال هذين اليومين، ودعته إلى تنسيق الزيارة بعد الأعياد، والتي ستكون في أواخر أكتوبر المقبل بعد انتهاء ولايته.

يأتي ذلك، في خضم انتقادات إسرائيلية حادة وجهت لبوريل على خلفية سعيه لفرض عقوبات على مسئولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهم على الكراهية وارتكاب جرائم حرب.