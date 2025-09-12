 منظمة الصحة العالمية: وصول لقاح إيبولا إلى بؤرة تفشي المرض في الكونغو - بوابة الشروق
الجمعة 12 سبتمبر 2025
كينشاسا (الكونغو) - (أ ب)
نشر في: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 9:21 م | آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 9:24 م

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المسئولين الصحيين الذين يحاولون التصدي لأحدث تفش لفيروس إيبولا في جنوبي الكونغو يواجهون عقبات أساسية تتمثل في صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة ونقص التمويل اللازم.

ويعد هذا أول تفش لفيروس إيبولا خلال 18 عاما في مقاطعة كاساي، وهي منطقة نائية في الكونغو تعاني من سوء شبكات الطرق، وتبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن عاصمة البلاد كينشاسا.

وأوضح باتريك أوتيم، مدير برامج منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في إيجاز صحفي بجنيف، أنه تم استخدام مروحية تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، للمساعدة في إيصال 400 جرعة من اللقاح إلى بؤرة التفشي في منطقة بولابي.

وأضاف أنه سيتم إرسال 1500 جرعة إضافية من العاصمة كينشاسا.

واستطرد أوتيم قائلا: "واجهنا صعوبات في الوصول خلال الأيام السبعة الماضية، لكننا نتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو."


